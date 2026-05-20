300 «квадратов» огня: полигон отходов горит в Находкинском городском округе

Напомним, что в октябре 2025 года в Находкинском городском округе уже проходила прокурорская проверка по факту возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов. По предварительным данным, эксплуатирующая организация не приняла должных мер для предотвращения пожара. Тогда огонь распространился на площади около 4 000 квадратных метров.