300 «квадратов» огня: полигон отходов горит в Находкинском городском округе

Природоохранная прокуратура проводит проверку по факту пожара на полигоне отходов в Находкинском городском округе, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
«По предварительной информации, площадь возгорания составила 300 м2», — говорится в сообщении.
Сейчас тушение организовано силами эксплуатирующей организации — задействовано 13 человек и 9 единиц техники.
В ходе проверки природоохранный прокурор даст оценку действиям и решениям организации, ответственной за эксплуатацию полигона. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в октябре 2025 года в Находкинском городском округе уже проходила прокурорская проверка по факту возгорания на полигоне твёрдых бытовых отходов. По предварительным данным, эксплуатирующая организация не приняла должных мер для предотвращения пожара. Тогда огонь распространился на площади около 4 000 квадратных метров.