Владимиров: силы ПВО отразили налет дронов ВСУ на промзону Невинномысска

Российские силы противовоздушной обороны отразили налет украинских беспилотников, направленный на промзону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом в канале на платформе «Макс» сообщил губернатор Владимир Владимиров.
Глава региона отметил, что согласно предварительным данным пострадавших и разрушений в результате налета нет.
«Режим беспилотной опасности в крае пока продолжает действовать. Сохраняйте бдительность и осторожность», — написал Владимир Владимиров.
Несколькими часами ранее в региональном оперативном штабе сообщили, что беспилотник Вооруженных сил Украины нанес удар по машине скорой помощи в Белгородской области.
Днем ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы противовоздушной обороны сбили 56 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией регионов РФ в течение шести часов.