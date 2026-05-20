Пенсионерка из Хабаровска отправилась в Москву и отдала мошенникам 1,7 млн рублей

Хабаровчанка стала жертвой мошенников, которые угрозами заставили пенсионерку переводить им деньги из разных уголков страны. В общей сумме она перевела 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, злоумышленникам грозит до 9 лет колонии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Женщина 64-х лет обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенников. Они позвонили пенсионерке, представились сотрудниками спецслужб и сказали, что с ее счетов осуществляются подозрительные переводы. Злоумышленники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности и пригрозили уголовным преследованием.
— Мошенники сообщили заявительнице о возможности привлечения женщины к уголовной ответственности, а также проведения обыска у нее дома и изъятия ценного имущества, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Пенсионерку убедили в необходимости задекларировать имеющиеся средства в тайне от близких, чтобы избежать уголовного преследования. Причем женщину заставили осуществить переводы в разных уголках страны: в Хабаровске она через банкомат перевела 180 тысяч рублей, во Владивостоке — 1,4 миллиона рублей, в Москве — 150 тысяч рублей.
Средства обещали вернуть деньги через несколько недель, однако обратный перевод так и не поступил. Когда хабаровчанка осознала, что стала жертвой мошеннической схемы, она пошла в полицию.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщили правоохранители.