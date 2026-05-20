ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги в Кубани

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего подготовку диверсионно-террористического акта. Установлено, что житель города Краснодара посредством мессенджера Telegram был завербован представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и по его заданию планировал осуществить поджог одного из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона с использованием самодельных зажигательных устройств», — говорится в сообщении ФСБ.
Кроме того, злоумышленник распространял в интернете заведомо ложную информацию, чтобы дискредитировать российских военных в зоне спецоперации, а также публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования, действующего под патронажем ВСУ, отмечает ФСБ.
«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий фигурант задержан сотрудниками ФСБ России», — добавляется в сообщении.
Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил и расследует уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и о приготовлении к совершению теракта. «Решением суда задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении.