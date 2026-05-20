Три легковушки столкнулись на Нижне-Волжской набережной

В центре Нижнего Новгороде произошла крупная авария с участием трех автомобилей. Один водитель пострадал. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.
Вчера, 19 мая, в 19:34 на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде случилось крупное ДТП. 37-летний водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу, где столкнулся с машинами Hyundai и BMW. В результате аварии пострадала 55-летняя водитель Hyundai — женщину доставили в больницу.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что двух женщин госпитализировали с сотрясением мозга после массовой аварии.