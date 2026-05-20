Аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласовнию с органами

Столичные аэропорты Домодедово и Внуково принимают и отправляют рейсы по согласованию с органами. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Соответствующие меры были предприняты в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней, передает Telegram-канал агентства.
Ночью и утром 17 мая на запасные аэродромы из-за введенных временных ограничений на работу московского авиационного узла также ушел 51 самолет. Работа гражданской авиации в регионе нахордилась на особом контроле профильных ведомств.
Кроме того, 8 мая Росавиация отменила ранее выпущенное извещение (НОТАМ) касательно невозможности полетов на юг России. На данный момент авиакомпании в координации с властями подают обновленные планы полетов.