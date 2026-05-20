В Башкирии мать троих детей ответит за неисполнение своих обязанностей

По данным прокуратуры, женщина с декабря 2025 года по апрель 2026 года оставляла своих троих детей (от 6 до 14 лет, в том числе ребенка-инвалида) без должного ухода и питания. Из-за пропуска лекарств младший ребенок несколько раз попадал в реанимацию. В настоящее время дети находятся под временной опекой бабушки.