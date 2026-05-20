Беспилотники были сбиты в небе Нижегородской области ночью 20 мая

273 вражеских беспилотника были сбиты и перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 20.00 мск 19 мая по 07.00 мск 20 мая. Об этом сообщает Минобороны России.
БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше