После ЧП в опасном лифте в Красноярске возбудили уголовное дело

Поводом для уголовного разбирательства стало происшествие в многоквартирном доме на улице Шевченко в Красноярске.
В кабине пассажирского лифта, который внезапно замер между этажами, находилась девушка.
Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи уже осмотрели место аварийной остановки, сейчас устанавливаются лица, ответственные за содержание подъёмного оборудования.
В ближайшее время предстоит выяснить, почему механизм дал сбой и кто конкретно обязан был предотвратить опасную ситуацию.