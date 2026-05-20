Минобороны сообщило о 273 сбитых дронах

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 мая т.г. до 7.00 мск 20 мая т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Как уточняется в сообщении, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Кроме того, часть дронов уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также в акваториях Азовского и Черного морей.