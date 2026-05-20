В Челябинске осудят пару, торговавшую наркотиками и отмывавшую деньги через биткоины

По версии следствия, они работали в составе организованной преступной группы в двух интернет-магазинах по продаже наркотиков. Пара хранила оптовые партии, расфасовывала их на розничные закладки и сбывала соучастникам.
В сентябре 2025 года полицейские изъяли более килограмма мефедрона, а также свыше 120 граммов экстази и метадона. Часть дохода (более 33 тыс. рублей) женщина легализовала, сконвертировав биткоины в рубли. Мужчина, будучи наркозависимым, хранил метадон для себя.
Теперь оба находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.