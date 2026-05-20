Житель Хабаровского края осуждён за сотрудничество с Украиной

В Хабаровске за сотрудничество с Украиной осужден житель Вяземского, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установили следствие и суд, в ноябре 2024 года он из неприязни к политическому курсу России связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. От него он получал задания о проведении информационно-психологических акций и сборе сведений о гражданах, сотрудниках правоохранительных органов и объектах гражданской и военной инфраструктуры.
— Уголовное дело по ст. 275.1 «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» УК РФ возбуждено и расследовалось следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Хабаровский краевой суд признал подсудимого виновным и приговорил к 5 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее хабаровчанку отправили в СИЗО после обвинения в госизмене.