Тренера по боксу из Каменска-Уральского обвинили в истязании детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против тренера по боксу из Каменска-Уральского Свердловской области после сообщений о применении насилия к несовершеннолетним воспитанникам, информирует региональное СУ СК. Расследование ведется по статье об истязании.

Поводом для проверки стало видео, распространившееся в местных СМИ. На кадрах мужчина наносит удары одному из подростков. После нескольких ударов мальчик теряет равновесие и просит прекратить избиение.

В СУ СК по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по Каменску-Уральскому по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изучают характеристики. Также назначаются необходимые экспертизы.

