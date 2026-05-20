Тренера по боксу из Каменска-Уральского обвинили в истязании детей

Следственный комитет возбудил уголовное дело против тренера по боксу из Каменска-Уральского Свердловской области после сообщений о применении насилия к несовершеннолетним воспитанникам, информирует региональное СУ СК. Расследование ведется по статье об истязании.
Поводом для проверки стало видео, распространившееся в местных СМИ. На кадрах мужчина наносит удары одному из подростков. После нескольких ударов мальчик теряет равновесие и просит прекратить избиение.
В СУ СК по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено следственным отделом по Каменску-Уральскому по признакам преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей и изучают характеристики. Также назначаются необходимые экспертизы.
