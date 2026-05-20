Полицейские предотвратили больше 50 атак на российские школы

В первом полугодии 2026 года сотрудниками Министерства внутренних дел Российской Федерации была пресечена 51 попытка вооруженного вторжения в образовательные учреждения, расположенные на территории 29 субъектов страны.

Информация была озвучена заместителем начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Александром Богдановым в ходе пленарного заседания XX Всероссийского специализированного форума «Антитеррор». Соответствующее сообщение распространило информационное агентство ТАСС.

В рамках того же выступления было отмечено, что основным инструментом вербовки несовершеннолетних и молодых людей в деструктивные сообщества остаются социальные сети и мессенджеры.

По данным ведомства, более 70% задержанных по подозрению в подготовке нападений на школы и колледжи были участниками закрытых групп и каналов, где распространялась идеология культа насилия и так называемого «колумбайна».

