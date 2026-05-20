Число пострадавших от клещей жителей Хабаровского края выросло почти в 2 раза

Число жителей региона, пострадавших от укуса клещей, резко возросло в Хабаровском крае. Напомним, если неделей ранее с начала сезона активности этих кровососущих в медицинские организации обратилось 925 человек, то на этой неделе — практически в два раза больше, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— На сегодняшний день в медицинские организации обратилось более 1700 человек, пострадавших от присасывания клещей, в том числе более 600 детей, — проинформировали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.
В ведомстве напомнили, что в качестве профилактики укусов клещей необходимо проводить регулярные само- и взаимоосмотры во время и после прогулок на природе. Также рекомендуется использовать репелленты, причем выбирать следует те, которые имеют свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее их безопасность и эффективность. Список таких препаратов можно найти на сайте Института дезинфектологии.
Лучшей же защитой от заболеваний, передающихся с укусом клещей, считается вакцинация:
— С начала года привито против клещевого энцефалита около 60 тысяч человек, — привели статистику в ведомстве.