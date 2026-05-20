Собянин: Силы ПВО Минобороны ликвидировали летевший к Москве вражеский БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали летевший к столице беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 20 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
В этот же день оборонное ведомство РФ отчиталось, что силы ПВО за ночь ликвидировали 273 украинских беспилотников над территорией России. В частности, ночью силы противовоздушной обороны отражали атаку украинских дронов, нацеленную на промышленную зону в Ставропольском крае.
Также 19 мая силы противовоздушной обороны ликвидировали два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Ленинградской области.