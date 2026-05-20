БПЛА атаковали Нижегородскую область утром 20 мая

В течение ночи с 19 на 20 мая, с 20:00 до 7:00 по московскому времени, российские системы противовоздушной обороны пресекли деятельность украинских беспилотников над Нижегородской областью, как сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно данным ведомства, за этот период по всей территории России было уничтожено 273 летательных аппарата украинских ВВС, имеющих самолетную конструкцию.
Помимо Нижегородской области, попытки атак БПЛА были успешно отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областях, а также в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике Крым, Республике Татарстан, Московском регионе, и над акваториями Азовского и Черного морей.
В предоставленной оборонным ведомством информации отсутствуют сведения о каких-либо повреждениях или жертвах среди населения Нижегородской области в результате инцидента.
Ранее школы Кстовского района перевели на дистант из-за опасности атаки БПЛА.