Мужчине после скандала с троном в Эрмитаже запретили пользоваться интернетом

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга отказался отправлять под стражу Александра Панфилова, обвиняемого по делу о хулиганстве после инцидента в Эрмитаже, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Фигуранту назначили запрет определенных действий до 16 июля.
По данным суда, мужчине запрещено покидать место проживания с 22:00 до 07:00, пользоваться средствами связи и интернетом, а также общаться со свидетелями по уголовному делу.
Следствие считает, что 17 мая Панфилов находился в Георгиевском зале Государственного Эрмитажа, где нарушил общественный порядок и продемонстрировал неуважение к окружающим. По версии правоохранителей, при себе у него были два предмета с колюще-режущими свойствами, из-за чего возникла угроза применения насилия.
Во время предварительного следствия обвиняемый заявил, что не собирался никого оскорблять или нарушать закон. Свои действия он назвал мелким хулиганством.
Инцидент произошел днем 17 мая. По информации правоохранительных органов, мужчина зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Сотрудники службы безопасности Эрмитажа вызвали Росгвардию. При задержании, как уточняется, мужчина вел себя агрессивно и пытался сопротивляться.
После передачи полицейским фигуранта направили в специализированное медицинское учреждение для обследования и оказания помощи. Суд также учел, что Панфилов ранее не судим, имеет постоянное место жительства, воспитывает двоих детей и положительно характеризуется.
