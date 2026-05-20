Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть привела к отмене 20 рейсов в Пулково

Пулково отменил 20 рейсов утром 20 мая из-за объявления угрозы БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщили в пресс-службе Росавиации, в аэропорту вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 4:45.

— 20 рейсов отменили. Еще девять самолетов задержали на несколько часов. Кроме того, ожидалось прибытие девяти запасных бортов, — отчитались в пресс-службе воздушной гавани. Ограничения сняли в 6:20, после чего воздушная гавань вернулась к обычной работе.

Жители Петербурга получили сообщения об опасности БПЛА в шесть утра. Тревогу отменили уже к семи часам, так что она продлилась всего около часа. В Ленинградской области опасность объявили раньше — с 4:30. К семи утра средства ПВО сбили два беспилотника. Оба — над территорией области.

Из-за атаки мог замедлиться мобильный интернет. Полноценно загружались только сайты, карты и городские приложения из «белого списка» Минцифры.

