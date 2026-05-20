Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Краснодара подали 11 заявок на откачку дождевой воды

В Краснодаре устраняли последствия ливня ночью 20 мая.

Источник: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре продолжают устранять последствия ливня. Спецбригады работали на улицах города ночью 20 мая.

«Откачку завершили на улице им. Комарова, на пересечении улиц Автомобильной и Ростовское Шоссе, улице им. Дзержинского, 163/2. Спецтехника откачивает воду на улицах Ростовское Шоссе и Аральской. Машины направлены в микрорайон Музыкальный и на улицу Ратной Славы», — сообщили в мэрии Краснодара.

Жители города подали 11 заявок на откачку воды. Это, в частности, улицы Воинов-зенитчиков, им. Атамана Головатого, Очаковская, 2-я Заройная, Ивановская, им. Фрунзе, Семеновская, Дружная, Батуринская, Гомельская и Московская.

Заявки на откачку дождевой воды принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по номеру 8 (861) 214−33−36.

Дожди продолжат идти в Краснодаре и 20 мая. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.