Жители Краснодара подали 11 заявок на откачку дождевой воды

В Краснодаре продолжают устранять последствия ливня. Спецбригады работали на улицах города ночью 20 мая.
«Откачку завершили на улице им. Комарова, на пересечении улиц Автомобильной и Ростовское Шоссе, улице им. Дзержинского, 163/2. Спецтехника откачивает воду на улицах Ростовское Шоссе и Аральской. Машины направлены в микрорайон Музыкальный и на улицу Ратной Славы», — сообщили в мэрии Краснодара.
Жители города подали 11 заявок на откачку воды. Это, в частности, улицы Воинов-зенитчиков, им. Атамана Головатого, Очаковская, 2-я Заройная, Ивановская, им. Фрунзе, Семеновская, Дружная, Батуринская, Гомельская и Московская.
Заявки на откачку дождевой воды принимают в Единой дежурно-диспетчерской службе по номеру
Дожди продолжат идти в Краснодаре и 20 мая. В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.