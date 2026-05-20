В Хабаровске ребёнок украл деньги у бабушки друга и проиграл в автоматах

Его мать заплатит пенсионерке 64 тысячи рублей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске суд взыскал с матери малолетнего ребенка 64,8 тысячи рублей за кражу у пенсионерки, совершенную ее сыном, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Ребёнок зашел в гости к своему приятелю после прогулки и заметил сумку его бабушки, вытащил оттуда банковскую карту и проиграл на игровых автоматах 15,1 тыс рублей. Пенсионерка обратилась в полицию и похитителя установили, но уголовное дело возбуждено не было, так как ребенок не достиг 14-летнего возраста. Мать мальчика обещала возместить ущерб, но перестала выходить на связь и в дальнейшем не являлась в суд, куда потерпевшая пенсионерка подала иск.

— Краснофлотский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску пенсионерки к матери малолетнего ребёнка о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда. С матери несовершеннолетнего как с его законного представителя взысканы сумма причинённого материального ущерба, компенсация морального вреда, судебные расходы и госпошлина на общую сумму 64,8 тысяч рублей, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

Напомним, ранее хабаровчанка украла 880 тысяч рублей у матери погибшего участника СВО.