В Хабаровске ребёнок украл деньги у бабушки друга и проиграл в автоматах

Ребёнок зашел в гости к своему приятелю после прогулки и заметил сумку его бабушки, вытащил оттуда банковскую карту и проиграл на игровых автоматах 15,1 тыс рублей. Пенсионерка обратилась в полицию и похитителя установили, но уголовное дело возбуждено не было, так как ребенок не достиг 14-летнего возраста. Мать мальчика обещала возместить ущерб, но перестала выходить на связь и в дальнейшем не являлась в суд, куда потерпевшая пенсионерка подала иск.