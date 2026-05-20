Минлесхоз раскрыл подробности громкого дела и сказал о более чем 20 задержанных

Так, на заседании Минлесхоза рассмотрели уголовные дела, которые были возбуждены в отношении работников отрасли по коррупционным статьям. Сообщается, что на данный момент свыше 20 человек проходят фигурантами по коррупционным уголовным делам. Большую часть обвиняют во взяточничестве, еще часть — в хищении древесины путем злоупотребления служебными полномочиями.
Сообщается, что в марте-апреле 2026 года правоохранители установили факты совершения должностными лицами коррупционных преступлений.
— Задержаны более двух десятков человек: от мастеров леса до директоров лесхозов и главных специалистов одного из Государственных производственных лесохозяйственных объединений, — рассказали в Минлесхозе.
Основную часть обвиняют в получении взяток деньгами и материальными ценностями.
Например, исполняющий обязанности директора одного из лесхозов в Витебской области в июне 2025 года за выделение частному лицу ликвидных делянок для заготовки древесины и оформление ордеров по заготовке древесины и ее вывозке получил часть свиной туши весом не менее 20 килограммов и стоимостью не менее 240 рублей.
Еще ряд должностных лиц задержали за содействия ИП в организации мелкого отпуска древесины на корню, организацию отгрузки с цеха более качественных пиломатериалов, чем по договорам и так далее. Иногда взятки оставляли всего пару сотен рублей. Но есть и громкие дела. Например, глава одного из лесхозов Могилевщины обвиняется в получении взятки в особо крупном размере — почти 240 тысяч рублей. Деньги ему передал представитель коммерческой структуры за заключение договоров на оказание услуг по распиловке и транспортировке круглых лесоматериалов хвойных пород и их своевременную оплату.
По результатам проверок ряд работников отрасли уже освободили от занимаемых должностей по дискредитирующим обстоятельствам (согласно декрету президента Беларуси № 5 от 15 декабря 2014 года). В отношении ряда руководителей, которые не приняли надлежащих мер по контролю деятельности подчиненных, определяется мера ответственности.