Сотрудники ФСБ сорвали теракт на объекте железной дороги в Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) арестовали жителя Краснодара, который по заданию украинских кураторов готовил поджог объекта энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона. Об этом в среду, 20 мая, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
— Установлено, что житель города Краснодара посредством мессенджера Telegram был завербован представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации, — цитирует сообщение РИА Новости.
Кроме того, преступник распространял в Сети заведомо ложную информацию, чтобы дискредитировать российских военных в зоне специальной военной операции (СВО), а также публиковал в Telegram призывы к финансированию вооруженного формирования, действующего под патронажем украинской армии.
Недавно в Крыму также пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.