Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 20 мая

Силы ПВО уничтожили 30 вражеских БПЛА над территорией региона, однако в результате атаки были повреждены два промышленных объекта.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на регион. Об этом он сообщил в соцсетях.

С 20:00 19 мая до 7:00 20 мая в Нижегородской области успешно нейтрализовано 30 беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.

Падение обломков привело к повреждению и последующему возгоранию двух промышленных объектов, расположенных в Кстовском районе. Были задействованы штабные службы на затронутых объектах.

В настоящее время проводятся работы по локализации очагов возгорания и устранению последствий произошедшего. Учебные заведения в Кстовском районе переведены на дистанционный формат обучения. Угроза с воздуха остается актуальной, подразделения противовоздушной обороны продолжают нести службу.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
