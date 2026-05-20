Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 20 мая

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на регион. Об этом он сообщил в соцсетях.
С 20:00 19 мая до 7:00 20 мая в Нижегородской области успешно нейтрализовано 30 беспилотных летательных аппаратов. По имеющейся информации, обошлось без пострадавших.
Падение обломков привело к повреждению и последующему возгоранию двух промышленных объектов, расположенных в Кстовском районе. Были задействованы штабные службы на затронутых объектах.
В настоящее время проводятся работы по локализации очагов возгорания и устранению последствий произошедшего. Учебные заведения в Кстовском районе переведены на дистанционный формат обучения. Угроза с воздуха остается актуальной, подразделения противовоздушной обороны продолжают нести службу.