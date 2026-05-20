Дело о финпирамиде «Капитал» расследуют в Шымкенте

Шымкент. 20 мая. КазТАГ — В Шымкенте проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды «Капитал», которая действовала под видом инвестиционной платформы, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Источник: КазТАГ

«Департаментом АФМ по городу Шымкент проводится расследование по факту организации финансовой пирамиды “Капитал”, действовавшей под видом инвестиционной платформы», — говорится в сообщении в среду.

По версии следствия, подозреваемая через социальные сети привлекала средства граждан в размере от Т20 тыс. до Т500 тыс., обещая высокий доход — до 30−50% от суммы вложений в течение трех-пяти дней.

«Для вовлечения новых участников использовались элементы психологического воздействия, включая обещания “быстрой прибыли” и ограниченные по времени предложения, что побуждало граждан принимать решения без должной оценки финансовых рисков. При этом заявленные гарантии доходности носили исключительно устный характер и не были обеспечены реальной предпринимательской деятельностью либо какими-либо договорными обязательствами. Фактически выплаты вкладчикам осуществлялись за счет поступлений от новых участников», — сказано в сообщении.

По данным АФМ, в результате в схему было вовлечено более 900 вкладчиков, а общий объем привлеченных средств превысил Т700 млн.

«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», — заключили в агентстве.