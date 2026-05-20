Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Серовском тракте машина реанимации попала в ДТП, пациентка погибла

В Серовском районе устанавливают обстоятельства смертельной аварии с участием машины реанимации.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Трагедия случилась 20 мая около трех ночи на 351-м километре трассы. По информации Госавтоинспекция Свердловской области, 67-летний водитель спецавтомобиля ехал со стороны Екатеринбурга с большой скоростью, потерял управление и врезался в фонарный столб.

«67-летняя пациентка, которую перевозили в больницу по месту жительства в Серов, получила травмы. Другой каретой скорой помощи ее повезли в медучреждение, но по пути она скончалась», — сообщили в пресс-службе ГАИ.

У шофера реанимации стад за рулем 47 лет, ранее к ответственности за нарушения ПДД не привлекался, по результатам освидетельствования в момент автокатастрофы был трезв.

По факту ДТП назначено служебное расследование.