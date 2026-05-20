Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России

Минобороны собощило об отражении очередной атаки ВСУ на регионы РФ.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионами России 273 украинских беспилотника самолетного типа за минувшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как отмечают в военном ведомстве, украинские БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск 19 мая до 07:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО.

Вражеские беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Также БПЛА сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Республиками Крым и Татарстан, а также Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сайт KP.RU писал, что силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше