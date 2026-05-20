Силы ПВО за ночь ликвидировали 273 украинских беспилотника над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над регионами России 273 украинских беспилотника самолетного типа за минувшую ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как отмечают в военном ведомстве, украинские БПЛА были сбиты в период с 20:00 мск 19 мая до 07:00 мск 20 мая дежурными средствами ПВО.
Вражеские беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Также БПЛА сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Республиками Крым и Татарстан, а также Московским регионом и акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее сайт KP.RU писал, что силы ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы.