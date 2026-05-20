В Иглинском районе Башкирии медведь разорил пасеку.

При встрече с медведем ни в коем случае нельзя приближаться к нему, не пытаться кормить, фотографировать. Увидев медведя, отходить от него нужно медленно, не поворачиваясь спиной. При этом необходимо громко шуметь и, чтобы показаться крупнее, поднять руки, рюкзак или ветку.