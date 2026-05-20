В Иглинском районе Башкирии медведь разорил пасеку.

В Башкирии участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. С начала года в службу 112 поступило уже 14 таких обращений, сообщили в ГК ЧС по РБ.
Так в Иглинском районе медведь разорил пасеку, а в садовом товариществе под Нефтекамском зверь пришел на участок с ульями.
Обычно после зимней спячки голодные хищники ищут пищу. Их привлекают запахи с пасек, мусорных баков и компостных ям.
При встрече с медведем ни в коем случае нельзя приближаться к нему, не пытаться кормить, фотографировать. Увидев медведя, отходить от него нужно медленно, не поворачиваясь спиной. При этом необходимо громко шуметь и, чтобы показаться крупнее, поднять руки, рюкзак или ветку.
Ранее в республике для регулирования численности хищников было принято решение стимулировать охотников денежными вознагражденями. За отстрел установлены премии: 50 000 рублей — за медведя бурого, 30 000 рублей — за волка и 3000 рублей — за лисицу, сообщал «Башинформ».