Двое волгоградских подростков в шутку заминировали две квартиры

Двое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела из-за неудачной шутки. Как сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области, 16 апреля к 15-летнему школьнику в гости пришёл его 14-летний приятель. Скучающие от безделья школьники нашли плохой способ повеселиться. Они выбрали наугад два адреса квартир в домах, расположенных в Красноармейском районе и, позвонив по телефону 112, сообщили, что жилье заминировано.