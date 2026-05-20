Два промышленных объекта повреждены из-за атаки БПЛА в Нижегородской области

Тридцать беспилотников сбили ночью и утром в Нижегородской области. Обломки повредили два промышленных объекта в Кстовском районе, начался пожар. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«Работал в штабах на объектах. Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента», — написал он.
По предварительным данным, пострадавших нет. Школы Кстовского района перевели на дистанционный режим.
Беспилотная опасность в регионе сохраняется, силы ПВО продолжают работу.
