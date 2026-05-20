В Белгородской области за сутки нашли 19 неразорвавшихся снарядов времён войны

Спустя 81 год после окончания Великой Отечественной войны белгородцы по-прежнему находят на территории региона отголоски тех страшных событий — неразорвавшиеся боеприпасы, которые до сих пор представляют серьёзную опасность. Только за минувшие сутки в области было обнаружено 19 таких снарядов.

18 боеприпасов нашли в посёлке Северный Белгородского округа во время земляных работ на улице Лесная: 16 артиллерийских мин калибра 50 мм и 2 головных взрывателя. Рабочие сразу сообщили об опасной находке в службу «112». Прибывшие взрывотехники извлекли боеприпасы из земли, вывезли на специальный полигон и ликвидировали.

Ещё один артиллерийский снаряд обнаружили в поле села Покровка Ивнянского округа. Его также вывезли и уничтожили взрывотехники. Спасатели предупреждают: даже спустя десятилетия такие снаряды могут взорваться от малейшего прикосновения.