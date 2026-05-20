В Белгороде при ракетном обстреле повреждена крыша многоэтажки

Белгород и Белгородский округ попали под ракетный обстрел ВСУ, пробита кровля многоквартирного дома. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«В Белгороде пробита кровля многоквартирного дома», — говорится в сообщении.
Предварительно, пострадавших нет.
На месте работают оперативные службы, они оценивают ущерб и устраняют последствия.
Ранее сообщалось, что массированной атаке беспилотников подверглась и Нижегородская область. Ночью и утром там сбили 30 БПЛА. Обломки повредили два промышленных объекта в Кстовском районе, начался пожар. Школы перевели на дистант, силы ПВО продолжают работу.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше