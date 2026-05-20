В Нижегородской области после падения обломков БПЛА загорелись два промобъекта

В Нижегородской области ночью и утром было сбито 30 беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Глеб Никитин.
На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Обломки упавших дронов привели к возгоранию двух промышленных объектов в Кстовском районе. Сотрудники экстренных служб работают над ликвидацией пожара и устранением последствий происшествия, — рассказал руководитель региона.
Школы в районе временно перешли на дистанционное обучение. Существует угроза повторных атак, поэтому силы противовоздушной обороны продолжают выполнять свои задачи.
