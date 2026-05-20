Три села Хабаровского края остались без электричества

В трех селах Хабаровского края — Мирное, Тополево, Восточное — подачу электроэнергии восстановят в 17:00. Местные жители остались без света в результате утреннего происшествия с погибшим водителем самосвала. О сроках подключения рассказал глава краевого Минэнерго Герман Тютюков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сегодня, 20 мая, в 9:20 в единую диспетчерскую службу начали поступать звонки от жителей сел Восточное, Мирное, Тополево об отключении электроэнергии. Жителей поселений незамедлительно предупредили по официальным каналам связи об отключении электроэнергии и сроках восстановления, — рассказал заместитель главы Хабаровского муниципального района, начальник управления по вопросам безопасности и гражданской защиты Алексей Петренко.
По словам министра энергетики Хабаровского края, электричество вернут в дома местных жителей по окончании следственных мероприятий.
— На данный момент от электросети отключены села Мирное, Тополево и Восточное. Переключения производят, чтобы обесточить место происшествия. Здесь установлено оцепление. Сотрудники электрической компании работают над восстановлением поврежденной линии, частично снабжение восстановлено. По окончании следственных мероприятий, ориентировочно в 17:00, подключение полностью возобновим, — сообщил Герман Тютюков.
Напомним, что сегодня в 9:00 водитель самосвала погиб в результате происшествия. В момент выполнения маневра мужчина зацепил ЛЭП поднятым кузовом, в результате чего произошло возгорание спецтехники. Для устранения последствий инцидента электроэнергию отключили.