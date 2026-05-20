Школьники в Волгограде «заминировали» квартиры ради шутки

В Волгограде двое несовершеннолетних стали фигурантами уголовного дела после того, как «заминировали» две квартиры. Подростки 14 и 15 лет решили пошутить и выбрали случайные адреса в Красноармейском районе, после чего позвонили по номеру 112 и сообщили о заложенных взрывных устройствах, уточнили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной полиции.