В Кении заживо сожгли певицу за тату на теле

В Кении певица, исполнявшая христианские песни в стиле госпел, погибла после того, как на неё напали, и это, по всей видимости, было связано с политической враждой. Как сообщают местные журналисты, женщину облили горючей жидкостью и подожгли после того, как на улице произошла перепалка.
Пострадавшую увезли в больницу, у неё были очень сильные ожоги. За некоторое время до того, как она скончалась, к ней в палату пришёл министр внутренних дел Кении Кипчумба Муркомен. Он сказал, что все, кто причастен к этому преступлению, должны быть найдены и наказаны максимально жёстко, по закону.
Основной причиной нападения, как предполагается, стало то, что певица открыто поддерживала президента Кении Уильяма Руто. У девушки на плече была татуировка с его лицом. По мнению местных источников, именно это, вероятно, и вызвало злость у тех, кто на неё напал.
Муркомен выступил с резким осуждением случившегося, назвав этот поступок жестоким и бесчеловечным. По его словам, в наше время ни один человек не должен страдать или умирать только из-за того, какую политическую позицию он занимает, какую партию поддерживает или какого лидера считает своим.
Министр также сообщил, что сотрудники следствия уже начали выяснять все детали этого нападения, чтобы установить полную картину произошедшего.
