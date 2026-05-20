Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 32,5 га

За минувшие сутки в крае ликвидировали один лесной пожар на 11,3 га в Енисейском лесничестве. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний привлекли четыре воздушных судна. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.