Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 32,5 га

На территории региона действует один лесной пожар на площади 32,5 га.

Источник: Комсомольская правда

На утро 20 мая в Красноярском крае действует один лесной пожар на площади 32,5 га — тайга горит в Мотыгинском лесничестве. На месте работают 20 человек, которые уже остановили распространение огня.

Как сообщили специалисты регионального лесопожарного центра, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие сутки в крае ликвидировали один лесной пожар на 11,3 га в Енисейском лесничестве. Для авиапатрулирования и доставки сил к местам возгораний привлекли четыре воздушных судна. Предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, что 8 мая в большинстве муниципалитетов края ввели особый противопожарный режим. Жителям запретили посещение лесов, разведение костров в тайге и использование открытого огня на приусадебных участках. Подробности можно узнать в нашей статье.

При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.