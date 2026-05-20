В Красноярском крае остановили школьницу на питбайке и оштрафовали ее родителей

Полицейские напоминают: покупать спортивные питбайки детям для катания по улицам — не просто риск получить огромный штраф, а прямая опасность для жизни ребенка. Он может не справиться с управлением, погибнуть или остаться инвалидом. А если подросток на питбайке собьет кого-то, родителей привлекут к ответственности по уголовной статье о вовлечении в общественно опасные действия. Она предусматривает до года лишения свободы.