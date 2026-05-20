Мошенник с лицом Джеки Чана вышел на связь с жителем Талгара

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, всё началось с обычного телефонного звонка. Неизвестный, представившись сотрудником поликлиники, сообщил мужчине о необходимости подтвердить очередь на вакцинацию. Более того, ситуация выглядела вполне правдоподобно — буквально несколько дней назад пенсионер действительно стоял в очереди на прививку. «Для подтверждения вам придет SMS-код, продиктуйте его», — эта просьба не вызвала подозрений.
Однако вскоре поступил еще один звонок. На этот раз собеседник с лицом Джеки Чана представился сотрудником Агентства по финансовому мониторингу. Он сообщил, что ранее мужчине якобы звонили мошенники и теперь пытаются оформить на него кредит. «Сейчас мы отправим вам код и закроем все ваши счета, чтобы обезопасить ваши средства», — отметил он. Но на деле это оказалось частью одной и той же мошеннической схемы.
И первый, и второй звонки были звеньями тщательно продуманного сценария, цель которого — войти в доверие, получить доступ к личным данным и финансовым ресурсам мужчины. К счастью, преступный замысел удалось сорвать. Сотрудники полиции своевременно вмешались и предотвратили реализацию мошеннической схемы.
Более того, правоохранители сопровождали пожилого мужчину в ЦОН, где были приняты дополнительные меры безопасности — ему заменили ЭЦП-ключ, чтобы исключить возможность дальнейшего доступа злоумышленников к его персональным и электронным данным.
По словам полицейских, подобные схемы становятся всё более изощренными: мошенники используют реальные жизненные обстоятельства, создают иллюзию срочности и нередко действуют сразу от имени нескольких организаций.