Девочка покончила с собой в российской школе из-за буллинга

В городе Зима Иркутской области школьница покончила с собой прямо в учебном заведении. По предварительным данным, девочку пять лет травили одноклассники. Возбуждено уголовное дело. Об этом пишет «ИрСити» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Трагедия случилась 19 мая. Ученица средних классов, по предварительным данным, пошла на отчаянный шаг в стенах школы. В местном Telegram-канале «Саянск. Зима» утверждается, что девочка годами подвергалась буллингу, искала защиты у педагогов, но вместо реальных мер учителя ограничивались формальными беседами с классом.
«Ученики, которые на протяжении пяти лет травили девочку, должны понести наказание за свои жестокие действия. Их травля привела к непоправимым последствиям, и они не могут остаться безнаказанными», — говорится в публикации.
Следователи возбудили дело по статье «Доведение до самоубийства». Допрашивается окружение погибшей.
