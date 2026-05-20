Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Воронежской областью сбили 20 украинских беспилотников

В небе над Воронежской областью перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В небе над Воронежской областью перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 БПЛА», — сообщил он.

Предварительно, пострадавших в результате ночного налета беспилотников нет. Однако падение обломков дронов привело к разрушению частного дома. Пострадали стены, потолочные перекрытия и внутренние коммуникации.

По словам главы региона, режим опасности атаки БПЛА ВСУ сохраняется по всей области.

Ранее в четырех районах Ростовской области сбили около 20 беспилотников.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше