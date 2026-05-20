Над Воронежской областью сбили 20 украинских беспилотников

В небе над Воронежской областью перехватили и уничтожили 20 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 БПЛА», — сообщил он.
Предварительно, пострадавших в результате ночного налета беспилотников нет. Однако падение обломков дронов привело к разрушению частного дома. Пострадали стены, потолочные перекрытия и внутренние коммуникации.
По словам главы региона, режим опасности атаки БПЛА ВСУ сохраняется по всей области.
Ранее в четырех районах Ростовской области сбили около 20 беспилотников.
