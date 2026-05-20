Два промобъекта загорелись в Нижегородской области после падения обломков дрона

Два промышленных объекта загорелись в Нижегородской области после падения обломков украинского беспилотника. Об этом в своем канале на платформе Max сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, пожары возникли в Кстовском районе. В настоящее время пожарные ликвидируют возгорание. Районные школы переведены на дистанционное обучение.
Всего, отметил Никитин, за ночь и утро 20 мая силы ПВО уничтожили 30 дронов ВСУ.
Напомним, за ночь 19 мая силы противовоздушной обороны России уничтожили 17 украинских беспилотников над Воронежской областью. Как отметил глава Воронежской области Александр Гусев, по предварительным данным от оперативных служб, пострадавших и разрушений в результате налета нет.