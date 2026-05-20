Жестокое убийство в Черикове: СК рассказал детали

Инцидент произошел ночью 25 декабря. В одном из частных домов районного центра 40-летний местный житель, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанес хозяйке дома множественные удары кухонным ножом и другими предметами, которые находились на кухне.
«Потерпевшая скончалась на месте происшествия от острой кровопотери и геморрагического шока — за день до своего 47-летия», — сообщили в Следственном комитет.
Из-за личной неприязни фигурант после убийства надругался над телом. Он нанес погибшей множество колото-резаных ранений, после чего повредил часть мягких тканей и органов. После совершенного преступления мужчина попытался скрыть следы: сжег свои вещи и обувь.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что фигурант не страдал и не страдает психическим расстройством.
«В момент совершения преступления мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — подчеркнул в ведомстве.
Ранее мужчина привлекался к уголовного ответственности за кражу, на наркологическом и психиатрическом учетах не состоял.
На допросе он пояснил, что вечером 24 декабря пришел в гости к подруге — бывшей супруге двоюродного брата — чтобы обсудить ее личные проблемы. Совместно они распивали алкоголь, после чего мужчина начал приставать в подруге. Фигурант получил отказ, что вызвало агрессию с его стороны.
Свои вину он признал полностью.
Действия обвиняемого квалифицированы следствием по п.6 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) и ч.1 ст. 347 (надругательство над трупом) УК Беларуси.