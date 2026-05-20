Два промобъекта загорелись после атаки 30 дронов ВСУ в Нижегородской области

В Нижегородской области за ночь и утро средства ПВО сбили 30 беспилотник ВСУ. После падения обломков загорелись два промышленных объекта в Кстовском районе. Об этом в среду, 20 мая, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
— По предварительным данным, пострадавших нет (…) Осуществляется локализация возгорания и ликвидация последствий инцидента. Школы района переведены на дистанционный режим. Беспилотная опасность сохраняется, силы ПВО продолжают работу, — написал Никитин в своем Telegram-канале.
20 мая силы противовоздушной обороны также отражали атаку украинских дронов, нацеленную на промышленную зону в Ставропольском крае. Губернатор региона Владимир Владимиров призвал граждан не снимать и не публиковать кадры с работой ПВО, пролетом беспилотников.
Днем ранее в СВР РФ сообщили, что ВСУ планируют нанести по России удары с территории Латвии. Там добавили, что Украина не будет ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли ВСУ страны Балтии.