Севастопольцу грозит пять лет за прыжки по капотам чужих авто

По данным правоохранителей, молодой человек распивал спиртное с приятелем, а потом отправился на прогулку по ночному городу и в одном из дворов, на волне «хорошего настроения», придумал себе развлечение.
«Под горячую руку попали две иномарки, по корпусу которых он стал наносить удары. Ну и в завершение своей шалости парень забрался на крышу одного из авто, где начал прыгать, затем переместился на капот, после чего уже скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в полиции.
Общая сумма ущерба составила около 243 тысяч рублей. Злоумышленника оперативно вычислил и задержал участковый. Как оказалось, о своем ночном приключении молодой человек ничего не помнит, однако видеорегистраторы на машинах произошедшее зафиксировали. За умышленное повреждение имущества, а также за другой эпизод — совершенную ранее кражу телефона, фигуранту грозит до 5 лет колонии.