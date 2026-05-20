В Прикамье работодатель выплатил сотруднику 1 млн рублей за тяжелую травму

ЧП произошло на стройплощадке в Соликамске.

Источник: Комсомольская правда

Краевая Государственная трудовая инспекция установила причины происшествия на стройплощадке в Соликамске. В конце мая прошлого года на пескоструйщика 3-го разряда опрокинулась металлоконструкция. В результате рабочий получил тяжелую травму.

Краевое ведомство установило: недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труды, необеспечение контроля со стороны руководителей и специалистов подразделения за ходом выполнения работы, неосторожность и невнимательность при проведении работ.

В феврале 2026 года Соликамский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора в интересах работника предприятия, занимающегося строительством зданий. В пользу пострадавшего сотрудника взыскана компенсация морального вреда, причиненного травмой в результате несчастного случая на производстве. Ее размер составил 1 млн руб.