В МЧС сообщили об уничтожении обнаруженных под Воронежем боеприпасов

Семь боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили на территории Хохольского района Воронежской области. Их уничтожили во вторник, 19 мая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Необходимую работу выполнил расчёт аварийно-спасательной службы на установленной подрывной площадке в Каширском районе.
Были ликвидированы три артиллерийских снаряда разного калибра, две миномётные мины, а также две ручные гранаты Ф-1.
