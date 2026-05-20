Жилые дома не были повреждены из-за атаки БПЛА на Нижний Новгород

С наступлением темноты противовоздушная оборона успешно отражает нападения беспилотников в Кстовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в соцсетях.
Предварительные данные указывают на отсутствие пострадавших и разрушений среди муниципальной инфраструктуры, а также в жилых домах (как многоквартирных, так и частных). Представители местной администрации находятся на месте для оценки ситуации.
В образовательных учреждениях введен дистанционный формат обучения. Детские сады функционируют в режиме дежурных групп. Режим угрозы от беспилотников остается в силе.
Ранее Глеб Никитин прокомментировал атаку БПЛА на Нижегородскую область 20 мая, отметив, что два промышленных объекта были повреждены.