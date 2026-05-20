Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии задержали россиянина с партией наркотиков

Гражданина России задержали в Тбилиси за хранение и пособничество в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Среди изъятого — кокаин и метадон, а также предметы для расфасовки.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Тбилиси задержали гражданина России. Его подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в пособничестве при их сбыте, сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Во время личного досмотра и обыска по месту временного проживания задержанного полицейские нашли наркотические средства в особо крупном размере. Среди изъятого — кокаин и метадон. Кроме того, у россиянина изъяли материалы для расфасовки наркотиков и деньги.

В МВД уточнили, что все это приобщили к делу в качестве вещественных доказательств. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.