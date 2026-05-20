В Грузии задержали россиянина с партией наркотиков

В Тбилиси задержали гражданина России. Его подозревают в незаконной покупке и хранении наркотиков в особо крупном размере, а также в пособничестве при их сбыте, сообщает пресс-служба МВД Грузии.
Во время личного досмотра и обыска по месту временного проживания задержанного полицейские нашли наркотические средства в особо крупном размере. Среди изъятого — кокаин и метадон. Кроме того, у россиянина изъяли материалы для расфасовки наркотиков и деньги.
В МВД уточнили, что все это приобщили к делу в качестве вещественных доказательств. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.