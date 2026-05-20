Столичный суд оштрафовал мужчину за оскорбительное обращение в Генпрокуратуру

Московский суд назначил наказание в виде штрафа мужчине, который составил обращение с оскорблениями и направил его в приемную Генпрокуратуры РФ. Об этом в среду, 20 мая, стало известно из материалов суда.
— В приемную Генеральной прокуратуры РФ поступило обращение с оскорбительными высказываниями в адрес старшего прокурора отдела приема граждан. В результате на мужчину был составлен протокол по статье КоАП «Оскорбление» и его оштрафовали, — пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Какую сумму должен выплатить мужчина, не уточняется. По статье КоАП правонарушителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
Ранее другой мужчина отправил на почту письмо с оскорблением одного из московских судей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину задержали, позднее ему предъявили обвинение. В мае этого года следователи завершили расследование и направили материалы дела для передачи в суд.